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Dominic Fritz își păstrează mandatul de primar, dar va avea salariul redus timp de șase luni

Dominic Fritz își păstrează mandatul de primar, dar va avea salariul redus timp de șase luni

Dominic Fritz își păstrează mandatul de primar, dar va avea salariul redus timp de șase luni

Scris de Madalina Mihai Publicat: 4 aug. 2026, 16:19

Dominic Fritz își păstrează mandatul de primar, dar va avea salariul redus timp de șase luni

Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, își va continua mandatul, însă va fi sancționat disciplinar prin reducerea indemnizației cu 10% pentru o perioadă de șase luni.

Măsura a fost dispusă de prefectul județului Timiș, Paul Finta, în urma deciziei definitive pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul privind conflictul de interese constatat de Agenția Națională de Integritate.

Prefectul a anunțat că ordinul a fost emis după ce ANI a transmis documentele privind hotărârea definitivă a instanței și a solicitat aplicarea măsurilor disciplinare prevăzute de lege.

Paul Finta a explicat că, înainte de emiterea ordinului, a cerut puncte de vedere atât Ministerului Afacerilor Interne, cât și Agenției Naționale de Integritate. Ministerul a indicat că temeiul legal îl reprezintă prevederile Codului Administrativ, în timp ce ANI nu a transmis un răspuns oficial la solicitare, însă a precizat public că, în cazurile de conflict de interese analizate până în prezent, nu a fost dispusă încetarea mandatului niciunui primar.

Prefectul a arătat că decizia este în concordanță cu practica administrativă aplicată în situații similare. El a amintit că, în 2023, a dispus aceeași sancțiune împotriva primarului orașului Recaș, aflat într-o situație identică.

Astfel, Dominic Fritz își păstrează funcția de primar al municipiului Timișoara, însă va avea indemnizația diminuată cu 10% pe durata următoarelor șase luni.

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