Donald Trump întâmpină obstacole în planul pentru Gaza. Netanyahu refuză proiectul de pace
Planul de pace promovat de administrația președintelui Donald Trump pentru încetarea conflictului din Fâșia Gaza întâmpină noi obstacole, după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că Israelul nu a acceptat forma actuală a proiectului.
Liderul israelian a explicat că documentul transmis de partea americană a fost analizat, însă guvernul de la Ierusalim a formulat mai multe obiecții și așteaptă acum un răspuns din partea echipei de negociere a SUA.
„Ne-au trimis un proiect pe care nu l-am acceptat. Nu este proiectul nostru. Le-am transmis observațiile noastre”, a declarat Benjamin Netanyahu.
Premierul israelian a precizat că s-a întâlnit cu reprezentanții Consiliului pentru Pace al administrației Trump, care încearcă să implementeze următoarea etapă a planului pentru Gaza. Potrivit acestuia, oficialii americani au oferit garanții că retragerea armatei israeliene din teritoriul palestinian va avea loc doar după dezarmarea completă a grupării Hamas.
În prezent, armata israeliană controlează peste 60% din teritoriul Fâșiei Gaza.
De cealaltă parte, Hamas a anunțat anterior că este dispus să accepte acordul prezentat de Donald Trump, care prevede încetarea operațiunilor militare, dezarmarea grupării și retragerea etapizată a trupelor israeliene. Cu toate acestea, poziția exprimată de Benjamin Netanyahu arată că negocierile sunt departe de a fi încheiate, iar forma finală a acordului rămâne în continuare sub semnul întrebării.