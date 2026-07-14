Dosarul lui Iohannis, strămutat din cauza influenței fostului președinte

Culisele unuia dintre cele mai urmărite procese din România ies acum la iveală.
În dosarul de aproape un milion de euro al lui Klaus Iohannis, statul a cerut mutarea cauzei de la Sibiu, invocând relațiile, notorietatea și influența fostului președinte în orașul pe care l-a condus ani la rând.
Cererea a fost admisă, iar procesul va continua într-un alt județ. Până la momentul difuzării materialului, fostul președinte Klaus Iohannis nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.
La un an și cinci luni după plecarea de la Palatul Cotroceni, fostul președinte este în centrul unei anchete cu o miză de aproximativ un milion de euro. Statul încearcă să recupereze de la soții Iohannis banii proveniți din chiriile încasate pentru un imobil din centrul Sibiului. Totul după ce instanțele au stabilit definitiv că o parte a clădirii nu le aparținea.
În spatele acestui proces se află însă o confruntare juridică neobișnuită. Potrivit unei anchete realizate de Gândul, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov a cerut ca dosarul să fie mutat de la Tribunalul Sibiu, susținând că există o „bănuială legitimă” privind imparțialitatea instanței.
Argumentul statului
Argumentul statului este că notorietatea fostului președinte și relațiile construite în cei peste douăzeci de ani în care a fost una dintre cele mai influente persoane din Sibiu ar putea afecta încrederea publică în desfășurarea procesului. În instanță s-a precizat că Iohannis a fost primar al municipiului, apoi președinte al României, iar Carmen Iohannis este profesor la un liceu cunoscut din oraș, astfel încât familia beneficiază de numeroase relații în mediul public și privat. De asemenea, procesul este intens mediatizat, iar interesul public este foarte ridicat.
Apărarea fostului președinte a respins toate aceste argumente. Avocatul familiei Iohannis a susținut că simplul fapt că acesta a ocupat funcții publice nu înseamnă că mai are influență asupra judecătorilor din Sibiu. Potrivit apărării, au trecut 12 ani de când acesta a părăsit Primăria Sibiu, între timp numeroși magistrați s-au pensionat, iar unul dintre judecătorii implicați în cauză a pronunțat în trecut soluții nefavorabile familiei Iohannis.
Decizia Curții de Apel Alba Iulia
În final, Curtea de Apel Alba Iulia a admis cererea formulată de Direcția Regională a Finanțelor Publice Brașov și a dispus definitiv mutarea procesului de la Tribunalul Sibiu la Tribunalul Hunedoara. Hotărârea nu este motivată, legea permițând ca astfel de încheieri să fie pronunțate fără prezentarea argumentelor detaliate. Astfel, procesul în care statul încearcă să recupereze aproximativ un milion de euro de la familia Iohannis va continua la Tribunalul Hunedoara.