Două elicoptere s-au ciocnit în Grecia, în timp ce interveneau la un incendiu violent

2 persoane au murit. IGSU: Pompierii români sunt în siguranță
Două elicoptere s-au ciocnit duminică în timpul unei intervenţii de stingere a unui incendiu violent în Grecia, au anunţat pompierii, scrie AFP. Autorităţile române au transmis, duminică după-amiază, că România nu are nicio aeronavă dislocată în Grecia şi niciun pilot, tot personalul dislocat în Grecia fiind în siguranţă. În plus, pompierii români nu se află în aceeaşi regiune în care a avut loc incidentul aviatic.
Două elicoptere s-au ciocnit în timpul misiunii împotriva incendiilor în Grecia
Potrivit Serviciului de Pompieri din Grecia, ambii membri ai echipajului unuia dintre cele două elicoptere au decedat.
„În prezent se desfăşoară o operaţiune de salvare” pentru a găsi echipajele, au precizat aceştia într-un comunicat, în contextul în care Grecia este afectată de mai multe incendii alimentate de vânturi puternice.
Accidentul s-a produs deasupra satului Psatha, situat pe malul Golfului Corint, într-o regiune cuprinsă de flăcări încă de vineri seara şi unde pompierii intervin în condiţii extrem de dificile.
Sâmbătă, operaţiunile au fost într-adevăr puternic îngreunate de intensitatea vânturilor, care a împiedicat timp de câteva ore zeci de avioane de stingere a incendiilor să intervină.
În anumite momente, rafalele de vânt erau atât de puternice încât pompierii nu reuşeau să deschidă uşile vehiculelor lor, a explicat chiar unul dintre responsabili.