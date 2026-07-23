Actualitate· 2 min citire
Dovada că Bolojan nu dă doi bani pe suferința oamenilor. Dialog halucinant cu medicii cărora le tăiase veniturile, ca primar, în 2018 – VIDEO
Dovada că Bolojan nu dă doi bani pe suferința oamenilor. Dialog halucinant cu medicii cărora le tăiase veniturile, ca primar, în 2018 – VIDEO
Imagini șocante cu Ilie Bolojan, din perioada în care era primar
Citește și
- 20:07Operațiune contra cronometru pe Dunăre. Ultimele două barje sunt scufundate pentru Cernavodă
- 18:32Adio, alerte de poliție pe Waze? Decizia luată de Curtea de Justiție a UE
- 17:31Cristi Chivu, victorie de senzație cu Juventus! Inter a câștigat derby-ul din Australia
- 16:40Zelenski, mesaj dur pentru Vučić la Belgrad: „Ucraina nu are timp pentru scepticism”
Distribuie articolul
Urmărește știrile Tabu și pe Google News