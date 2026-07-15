Dragoș Pîslaru, declarație‑șoc în scandalul azilului lui Pașca. De ce pune la îndoială amenda de 2 milioane de lei?

Reacție surprinzătoare a ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, după amenda de 1 milion de lei aplicată familiei Pașca, administratorii azilului ilegal din Bihor. Ministrul spune că are serioase semne de întrebare privind modul în care a fost gestionată sancțiunea și susține că a aflat despre acest caz din mediul online, nu pe cale oficială.
Dincolo de această neregulă semnalată de ministrul demis al Muncii, Dragoș Pîslaru, referitoare la faptul că a fost informat târziu de ITM Bihor în legătură cu această amendă, acesta spune că a aflat chiar de la televizor și de pe Facebook, și nu printr-o adresă oficială.
Potrivit Realitatea Plus, mai există un aspect pe care îl semnalează Pîslaru în privința sancțiunii: au fost amendate pentru muncă fără forme legale 36 de persoane, deși, la fața locului, ar fi fost identificate doar 14. Celelalte 22 nu ar fi fost identificate oficial, ci s-ar fi mers pe baza unor relatări, ceea ce, în opinia lui Pîslaru, ridică semne de întrebare cu privire la corectitudinea procedurii.
Așadar, Dragoș Pîslaru transmite public aceeași atitudine: are așteptarea ca toți subordonații să îl informeze. Încă de la scandalul legat de Alexandra Zară, șefa Agenției pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Pîslaru a cerut în mod explicit să primească informații dintr-o anchetă, deși acestea aveau caracter confidențial.
În același registru, Pîslaru se plânge acum că ar fi trebuit să fie informat înainte ca ITM Bihor să dispună această amendă, mai arată analiza Realitatea Plus.