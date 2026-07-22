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Dragoș Pîslaru preferă scandalul în locul soluțiilor. Ministrul ironizează decizia instanței

Dragoș Pîslaru preferă scandalul în locul soluțiilor. Ministrul ironizează decizia instanței

Dragoș Pîslaru preferă scandalul în locul soluțiilor. Ministrul ironizează decizia instanței

Scris de Madalina Mihai Publicat: 22 iul. 2026, 11:59

Dragoș Pîslaru e preocupat mai mult să se certe în loc să rezolve alte probleme

Dragoș Pîslaru e preocupat mai mult să se certe în loc să rezolve alte probleme de actualitate. „Curtea de Apel București a decis, într-o singură zi, că un text referitor la salarizare este interzis”, a declarat Ministrul fondurilor europene, potrivit Realitatea PLUS.

„Remarcăm astfel un nou record de viteză a sistemului judiciar, care pare că funcționează la foc automat atunci când este vorba de decizii împotriva Guvernului”, a transmis Dragoș Pîslaru pe Facebook. Totodată, acesta a adăugat că din cauza statutului constituţional actual, Guvernul are atribuţii limitate şi nu a pregătit un proiect de lege formal.

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