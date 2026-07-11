Drama pensionarilor din România: pensii sub 3.000 de lei și tot mai puțini angajați care susțin sistemul

Situația economico-socială este resimțită tot mai puternic de pensionari, mai ales în contextul în care pensiile nu au fost indexate. Diferențele dintre județe sunt mari: în unele zone, pensia medie depășește 4.000 de lei, în timp ce în altele rămâne sub 3.000 de lei, potrivit Realitatea PLUS.
La nivel național, România are aproximativ 4,5 milioane de pensionari, susținuți de populația activă salariată. Raportul dintre pensionari și angajați diferă însă puternic de la un județ la altul. În Teleorman sunt 14 pensionari la 10 angajați, în Vaslui sunt 13 pensionari la 10 angajați, iar în Botoșani, Giurgiu, Mehedinți și Neamț raportul este de 12 pensionari la 10 angajați.
București și Ilfov, situație mai bună
În București și Ilfov, situația este mai echilibrată, cu aproximativ 4 pensionari la 10 angajați. Diferențele arată o realitate tot mai apăsătoare pentru județele din sud și est, unde populația este mai îmbătrânită, iar oportunitățile economice sunt mai puține. Specialiștii avertizează că presiunea pe sistemul de pensii ar putea deveni și mai mare în următorii ani, pe măsură ce generația decrețeilor va ajunge la vârsta pensionării.
Pensii mari în București, pensii mici în mai multe județe
Și la nivelul pensiilor există diferențe importante. Pensia medie națională este de aproximativ 2.800 de lei, însă în București valorile sunt mai ridicate. În Sectorul 1, media pensiilor ajunge la aproximativ 4.000 de lei.
Pensii medii de peste 3.000 de lei se înregistrează și în județe precum Constanța, Brașov, Prahova, Hunedoara și Gorj. La polul opus sunt județe precum Buzău, Botoșani, Vaslui, Ialomița și Olt, unde pensiile medii sunt sub 3.000 de lei.
Contribuțiile sociale plătite de angajați au acoperit până acum doar aproximativ 80% din cheltuielile cu pensiile. Restul de 20% vine din alte surse bugetare, inclusiv TVA și accize.