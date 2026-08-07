Actualitate· 1 min citire

Dramă uriașă! Seniorii României, între pensii mici și dorul de copiii plecați în străinătate: "Vin doar odată pe an"

Dramă uriașă! Seniorii României, între pensii mici și dorul de copiii plecați în străinătate: "Vin doar odată pe an"

Dramă uriașă! Seniorii României, între pensii mici și dorul de copiii plecați în străinătate: "Vin doar odată pe an"

Scris de Madalina Mihai Publicat: 7 aug. 2026, 14:48

Strigătul de disperare al pensionarilor uitați de politicieni

Strigătul de disperare al pensionarilor uitați de politicieni se aude în direct la Realitatea PLUS. Asistăm la o luptă politică pentru putere în timp ce seniorii se confruntă cu dorul de copii. Asta pentru că cei tineri au plecat de lângă familiile lor, în străinătate, cu speranța unei vieți lipsite de griji. În urmă rămân părinți și bunici care își văd copiii doar o dată pe an.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cubsigur ros

Urmărește știrile Tabu și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe