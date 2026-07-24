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Dronă doborâtă de un avion F‑16 în zona Padina Buzău - SURSE. Val de mesaje Ro‑Alert în cinci județe

Dronă doborâtă de un avion F‑16 în zona Padina Buzău - SURSE. Val de mesaje Ro‑Alert în cinci județe

Dronă doborâtă de un avion F‑16 în zona Padina Buzău - SURSE. Val de mesaje Ro‑Alert în cinci județe

Tabu
Scris de Tabu Publicat: 24 iul. 2026, 11:36

Momente de tensiune în România

Momente de tensiune în România. Un obiect aerian, posibil o dronă, ar fi fost doborât în zona Padina, în județul Buzău. Anterior, două avioane de luptă F‑16 au fost ridicate în aer, după ce mesaje Ro‑Alert au fost emise în cinci județe limitrofe.

La scurt timp după emiterea mesajului RO‑Alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian în județul Buzău, mai mulți locuitori au semnalat că au auzit o bubuitură puternică în zona Padina, potrivit Realitatea Plus.

Potrivit acelorași surse, obiectul zburător, cel mai probabil o dronă, a căzut într‑o zonă nelocuită.”

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