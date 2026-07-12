Dronă ucraineană, atac asupra unui petrolier rusesc în Canalul Azov–Marea Neagră

În urma atacului a izbucnit un incendiu, însă focul a fost stins. Nava era goală, astfel că nu a existat riscul unei scurgeri de petrol. Potrivit oficialului rus, nicio persoană nu a fost rănită.
Ucraina susține că a distrus 14 nave într-o singură noapte
Armata ucraineană a atacat recent peste 40 de petroliere rusești în Marea Azov. Kievul susține că aceste operațiuni fac parte dintr-o campanie prin care încearcă să afecteze aprovizionarea cu combustibil a trupelor ruse și să izoleze Crimeea ocupată de Moscova.
Comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, Robert „Madyar” Brovdi, a publicat un videoclip în care ar apărea distrugerea a 14 nave rusești în Marea Azov, în noaptea de 12 iulie.
Forțele de Apărare ale Ucrainei afirmă că, pe 11 iulie și în noaptea de 12 iulie, au atacat mai multe obiective militare și economice ale Rusiei. Printre țintele vizate s-ar fi aflat rafinăria de petrol din Sizran, zece petroliere și patru feriboturi.
Kievul anunță că 90 de nave au fost lovite într-o săptămână
Robert Brovdi susține că, în perioada 6–12 iulie, Forțele de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei au lovit 90 de nave în Marea Azov. Printre acestea s-ar afla petroliere, remorchere, feriboturi și nave de marfă.
Comandantul ucrainean a mai declarat că, în noaptea de 12 iulie, a fost lovită și o țintă pe care a numit-o „întrerupătorul din Crimeea”. Acesta a promis că va prezenta în curând dovezi privind atacul.
Atacurile ucrainene vizează infrastructura din Crimeea
Ucraina și-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile asupra infrastructurii energetice și logistice din Crimeea.
Aceste lovituri ar fi contribuit la apariția unei crize de combustibil și i-ar fi determinat pe reprezentanții autorităților să declare stare de urgență în peninsulă.