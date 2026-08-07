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Dunărea crește ușor la intrarea în țară, dar rămâne mult sub media lunii august
Dunărea crește ușor la intrarea în țară, dar rămâne mult sub media lunii august
Prognoză hidrologică pentru Dunăre
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