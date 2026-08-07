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Dunărea crește ușor la intrarea în țară, dar rămâne mult sub media lunii august

Dunărea crește ușor la intrarea în țară, dar rămâne mult sub media lunii august

Dunărea crește ușor la intrarea în țară, dar rămâne mult sub media lunii august

Scris de Madalina Mihai Publicat: 7 aug. 2026, 14:03

Prognoză hidrologică pentru Dunăre

Debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) se situa vineri, 7 august 2026, la 1.400 mc/s și va avea o tendință de creștere până la 1.450 mc/s la jumătatea săptămânii viitoare, potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Valoarea rămâne însă mult sub media multianuală a lunii august, de 3.900 mc/s.

În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi relativ staționare, cu o ușoară scădere pe sectorul Zimnicea – Tulcea în prima parte a intervalului 7-14 august. Estimările pentru Cernavodă au caracter orientativ, din cauza intervențiilor în curs în zona de confluență cu brațul Bala.

Pe râuri, debitele vor fi în general staționare, dar sâmbătă, 8 august, sunt posibile scurgeri pe versanți, torenți și viituri rapide pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte, cu riscul depășirii Cotelor de atenție.

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