Dunărea, la cel mai mic debit din ultimii 40 de ani. INHGA: Situația se va menține până pe 12 august

Debitul Dunării la intrarea în România a ajuns miercuri la doar 1.400 de metri cubi pe secundă, egalând minimul istoric înregistrat în 1985. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), nivelul extrem de scăzut se va menține și în primele zile ale săptămânii viitoare.
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) anunță că debitul fluviului Dunărea, la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, va fi miercuri de 1.400 mc/s, valoare identică cu minimul istoric consemnat în anul 1985.
Hidrologii estimează că debitul va rămâne staționar în următoarele zile, menținându-se la un nivel mult sub normalul perioadei.
Potrivit prognozei hidrologice, în intervalul 5–12 august, debitul Dunării va rămâne semnificativ sub media multianuală a lunii august, care este de 3.900 mc/s.
Specialiștii atrag atenția că situația este monitorizată permanent, în contextul nivelurilor foarte scăzute ale fluviului.
Estimările pentru Cernavodă rămân orientative
INHGA precizează că prognozele pentru secțiunea Cernavodă trebuie interpretate cu prudență, deoarece sunt influențate de lucrările aflate în desfășurare în zona confluenței Dunării cu brațul Bala.
Potrivit instituției, aceste intervenții pot reduce semnificativ scăderea nivelului apei în această zonă.
Debitele vor continua să scadă în aval de Porțile de Fier
Hidrologii estimează că, în aval de Porțile de Fier, debitele Dunării vor continua să înregistreze o ușoară scădere în perioada următoare.
În același timp, pe râurile interioare, debitele medii zilnice vor fi, în general, relativ staționare. Sunt însă posibile creșteri izolate ale nivelurilor și debitelor pe unele cursuri mici de apă din zonele de deal și de munte, ca urmare a averselor prognozate local în zilele următoare.