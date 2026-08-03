Dunărea scade cu 2–3 centimetri pe zi

Apele Române pregătesc scufundarea a patru barje pentru a asigura răcirea reactorului
Armata desfășoară o operațiune fără precedent în zona Cernavodă, unde o stâncă din fluviu este îndepărtată, iar patru barje încărcate cu piatră urmează să fie scufundate controlat. Intervenția are ca scop ridicarea nivelului Dunării cu 10–12 centimetri, astfel încât apa să poată ajunge în cantitate suficientă la centrala nucleară, conform Realitatea PLUS.
Purtătoarea de cuvânt a Apelor Române a explicat că nivelul fluviului va continua să scadă în următoarele zile. La Cernavodă, cota înregistrată luni este de minus 215 centimetri, iar pe 9 august ar urma să ajungă la minus 233 de centimetri.
„Conform prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie, într-adevăr, Dunărea va continua să scadă. Astăzi, la Cernavodă, avem minus 215 centimetri și va ajunge în data de 9 august la minus 233 de centimetri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă o scădere cu 2–3 centimetri pe zi. Din acest motiv s-au făcut aceste intervenții în zona Cernavodă, pentru a crește nivelul Dunării cu 10–12 centimetri”, a declarat reprezentanta Apelor Române în direct la Realitatea PLUS.
Stânca bloca o parte din debitul spre Cernavodă
Stânca aflată în albia Dunării împiedica scurgerea normală a apei către Cernavodă, iar în zonă ajungea un debit foarte redus, de aproximativ 200 de metri cubi pe secundă. Operațiunea presupune îndepărtarea acesteia și scufundarea controlată a celor patru barje încărcate cu piatră.
„Din cauza acelei stânci se bloca scurgerea apelor spre Cernavodă și ajungea un debit foarte mic, de 200 de metri cubi pe secundă. Scopul acestor operațiuni este îndepărtarea acelei stânci și scufundarea celor patru barje. Ne propunem ca, cel târziu miercuri dimineață, cele patru barje să fie scufundate”, a mai spus purtătoarea de cuvânt.
Prin aceste lucrări, autoritățile urmăresc să ridice nivelul apei și să crească debitul care ajunge în dreptul centralei de la Cernavodă. Scufundarea celor patru barje ar urma să fie încheiată cel târziu miercuri dimineață.