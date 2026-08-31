Echinocțiul de toamnă 2026 se apropie. Data exactă când ziua începe să piardă teren în fața nopții

Scris de Tabu Publicat: 31 aug. 2026, 12:46

Toamna calendaristică se apropie, însă schimbarea anotimpului are o semnificație diferită din punct de vedere astronomic. În 2026, echinocțiul de toamnă va marca momentul oficial în care începe toamna astronomică, iar durata zilelor va începe să scadă treptat.

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