BIAS 2026 începe weekendul acesta la Aeroportul Băneasa. Ediție dedicată lui Traian Vuia - program complet

Scris de Andreea Damian Publicat: 25 aug. 2026, 07:57

Cea de-a șaisprezecea ediție a Bucharest International Air Show (BIAS 2026) va avea loc în acest weekend, 28-29 august, la Aeroportul Băneasa. Evenimentul aduce o serie de show-uri aviatice, dar și o expoziție de aeronave în nordul Capitalei. Accesul este liber.

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