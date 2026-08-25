BIAS 2026 începe weekendul acesta la Aeroportul Băneasa. Ediție dedicată lui Traian Vuia - program complet

Cea de-a șaisprezecea ediție a Bucharest International Air Show (BIAS 2026) va avea loc în acest weekend, 28-29 august, la Aeroportul Băneasa. Evenimentul aduce o serie de show-uri aviatice, dar și o expoziție de aeronave în nordul Capitalei. Accesul este liber.
Printre vedetele din acest an se numără Frecce Tricolori, formația de acrobație a Forțelor Aeriene Italiene, și Turkish Stars, echipa de demonstrații a Forțelor Aeriene din Turcia. Spectacolul de pe cer va fi completat și de echipele din Franța și Spania.
Frecce Tricolori revine anul acesta după 14 ani de pauză, readucând în Capitală un spectacol de proporții, la care vor participa două aeronave de tip MB-339. Turkish Stars va defila cu aeronave de tip NF-5 și va aduce un program de precizie, viteză, sincronizare și manevre spectaculoase, pentru spectatori.
Un F/A-18 Hornet va sosi și el în Capitală împreună cu echipa Forțelor Aeriene Spaniole, iar echipa germană aduce două aeronave emblematice ale aviației militare din Europa. Este vorba despre un Eurofighter Typhoon și un Panavia Tornado. Echipa slovenă va aduce aeronave Pilatus PC-9, care vor fi expuse și în cadrul unui static display.
Îndrăgitul eveniment Bucharest International Air Show (BIAS) se întoarce în Capitală la finalul acestei luni. Organizatorii au mai anunțat programul complet din acest an.
Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook.
„Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition revine pe Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu, pentru două zile dedicate aviației.
Vineri, 28 august – Training Day. Publicul va putea urmări sesiunile de antrenament ale formațiilor și aeronavelor participante la ediția din acest an. Sâmbătă, 29 august – Air Show Day. Demonstrații aeriene, evoluții ale formațiilor militare și civile, acrobație aeriană și momente speciale pregătite pe parcursul întregii zile.
Seara va marca încheierea BIAS 2026 printr-un spectacol de drone și artificii, urmat de concert.
Vă invităm să consultați programul și să vă pregătiți pentru două zile în care aviația va fi, din nou, în centrul atenției la București”, au transmis organizatorii.
Vineri, 28 august
14:30-18:30: Acces public pentru vizionarea zborurilor de antrenament;
14:30-18:30: Acces public în zona Expo și Static Display;
15:00: Turkish Stars, Frecce Tricolori, Forțele Aeriene Române, Aeroclubul României, F/A-18 Hornet – Forțele Aeriene Spaniole, PA-200 Tornado – Forțele Aeriene Germane, Eurofighter Typhoon – Forțele Aeriene Germane
20:00: Încheierea programului.
Sâmbătă, 29 august
08:00: Acces public;
09:00: Formație aeronave;
09:30: Demonstrație moto Doomstrike;
09:45-10:00: Ceremonia de deschidere BIAS 2026;
10:00-21:00: Demonstrații aeriene BIAS 2026;
21:00: Încheiere Air Show – spectacol de drone şi artificii;
21:00-22:00: Concert;
22:00: Final BIAS 2026;
09:00-18:30: Acces public în zona Expo și Static Display.
Mai multe informații AICI.
Cum pot ajunge bucureștenii la BIAS
Pentru a evita aglomerația și pentru a facilita accesul la BIAS, organizatorii recomandă bucureștenilor să utilizeze transportul public.
Linia de autobuz 737 va asigura legătura între Piața Victoriei și Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu, cu următorul program:
Vineri, 28 august: la fiecare 15 minute, între 15:00 și 21:45
Sâmbătă, 29 august: la fiecare 10 minute, între 08:00 și 22:30
De asemenea, accesul la aeroport este asigurat prin linia 5, pe traseul Pantelimon – Aeroport Băneasa.