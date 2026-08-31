Luna intră în Taur pe 1 septembrie 2026. Patru zodii își pun finanțele în ordine

Scris de Tabu

Publicat 31 aug. 2026, 12:43 Sursă Realitatea.net

Luna intră în zodia Taurului marți, 1 septembrie 2026, și schimbă ritmul începutului de toamnă. În interpretarea astrologică, tranzitul favorizează stabilitatea, alegerile chibzuite și preocuparea pentru confortul personal, resurse și planuri care pot fi construite în timp. Luna ajunge în Taur în dimineața zilei de 1 septembrie, iar energia acestui semn pune accentul pe aspectele concrete ale vieții.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre horoscopzodiibanitaur