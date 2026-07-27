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Elon Musk, primul trilionar al lumii, anunță sfârșitul banilor

Elon Musk, primul trilionar al lumii, anunță sfârșitul banilor

Elon Musk, primul trilionar al lumii, anunță sfârșitul banilor

Scris de Madalina Mihai Publicat: 27 iul. 2026, 10:27

„Produsele și serviciile vor deveni gratuite datorită inteligenței artificiale”

Elon Musk, unul dintre cei mai bogați oameni de pe planetă, susține că banii ar putea deveni inutili în următorii 10 ani. Miliardarul spune că dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale și a roboților va duce la o „abundență incredibilă”, în care produsele și serviciile vor fi atât de ușor de obținut încât banii își vor pierde importanța. Musk estimează că această transformare ar putea avea loc până în 2036, conform Realitatea PLUS.

Anunțul lui Elon Musk vine în timp ce tot mai mulți angajați se tem că inteligența artificială și roboții le vor lua locurile de muncă. Îngrijorările îi vizează atât pe angajații din birouri, cât și pe cei care desfășoară muncă fizică, odată cu dezvoltarea rapidă a roboților umanoizi. Elon Musk și-a pierdut statutul de primul trilionar din istoria modernă, după ce averea sa netă a coborât sub pragul simbolic de 1.000 de miliarde de dolari.

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