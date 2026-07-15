Elon Musk, vizat de o anchetă electorală în SUA. Acuzații după ce a oferit cecuri de câte un milion de dolari unor alegători

Elon Musk se află în centrul unui nou scandal în Statele Unite, după ce o comisie electorală din statul Wisconsin a concluzionat că miliardarul ar fi încălcat legislația electorală prin oferirea unor cecuri de câte un milion de dolari unor alegători în timpul alegerilor pentru Curtea Supremă a statului, desfășurate în 2025.
Comisia Electorală din Wisconsin a transmis două plângeri către procurorul districtual din comitatul Brown, care urmează să stabilească dacă există temei pentru formularea unor acuzații penale privind posibila încălcare a legii referitoare la mita electorală. Procurorii au la dispoziție 40 de zile pentru a comunica decizia.
Fondatorul SpaceX și directorul general al Tesla s-a implicat activ în campania pentru alegerea unui nou judecător la Curtea Supremă din Wisconsin, un scrutin considerat crucial pentru echilibrul politic din stat.
Potrivit informațiilor apărute, Musk și organizațiile pe care le-a sprijinit au investit cel puțin 20 de milioane de dolari în susținerea candidatului republican Brad Schimel. Cu toate acestea, acesta a fost învins categoric de candidata democrată Susan Crawford.
După eșecul electoral, Elon Musk a declarat că își va reduce considerabil implicarea financiară în campaniile politice. Alegerile din Wisconsin au devenit cele mai costisitoare din istoria SUA pentru un scrutin judiciar, cu cheltuieli totale de peste 100 de milioane de dolari.
Sesizările care îl vizează pe Musk au fost depuse de alegători din Milwaukee și Green Bay, după ce acesta a oferit cecuri în valoare de un milion de dolari în cadrul unui miting organizat cu doar câteva zile înainte de vot.
Comisia Electorală din Wisconsin, alcătuită din trei membri democrați și trei republicani, a decis cu cinci voturi la unu să trimită cazul procurorului districtual. Ancheta urmează să stabilească dacă gestul lui Elon Musk încalcă legislația electorală a statului.