eMAG are un singur acționar. Comisia Europeană a aprobat tranzacția care schimbă structura gigantului românesc

Comisia Europeană a aprobat tranzacția care schimbă structura gigantului românesc
Comisia Europeană a aprobat preluarea controlului exclusiv asupra Dante International S.A., compania care operează eMAG, de către Prosus/Naspers, grupul cu sediul în Africa de Sud. Tranzacția a fost analizată în cadrul procedurii simplificate privind concentrările economice.
Potrivit Comisiei Europene, operațiunea nu ridică probleme din perspectiva concurenței. Instituția europeană a constatat că firmele implicate nu sunt prezente pe aceleași piețe și nici pe piețe aflate într-o relație verticală relevantă, astfel că impactul asupra concurenței este considerat limitat.
Tranzacția marchează și ieșirea lui Iulian Stanciu din acționariatul eMAG. Omul de afaceri anunțase în luna iunie că își vinde participația către Prosus, după 17 ani de când a preluat compania și la 14 ani de la începutul parteneriatului cu Naspers, grup care operează în prezent prin Prosus.
Odată cu vânzarea participației, Stanciu face trecerea de la poziția de antreprenor și acționar al eMAG la cea de investitor.
eMAG pregătește investiții de 1,2 miliarde de lei
În ciuda schimbării structurii acționariatului, compania își continuă planurile de extindere în regiune. Pentru actualul an fiscal, eMAG are prevăzut un buget de investiții de aproximativ 1,2 miliarde de lei.
Banii sunt destinați în principal dezvoltării infrastructurii logistice și de livrare, tehnologiei și inteligenței artificiale, dar și extinderii serviciilor financiare.
Reprezentanții companiei estimează că piața de ecommerce din regiune are în continuare un potențial important de creștere. Gradul actual de penetrare al comerțului online este estimat la aproximativ 11-12% din totalul retailului, ceea ce lasă loc pentru o dezvoltare semnificativă în următorii ani.
eMAG își păstrează planurile de dezvoltare
Conducerea eMAG a transmis că schimbarea acționariatului nu modifică strategia companiei și nici angajamentul față de piețele în care este prezentă.
Tudor Manea, CEO al eMAG Group, sublinia la momentul anunțului că Prosus, acționar majoritar în ultimii 14 ani, va continua să susțină dezvoltarea companiei și obiectivul de extindere a comerțului electronic în regiune.
eMAG, companie cu 25 de ani de activitate, susține că este utilizată în prezent de aproximativ 9 milioane de consumatori. Investițiile programate pentru următorul an fiscal reprezintă un buget record și vor fi concentrate pe logistică, livrare, AI și servicii financiare.