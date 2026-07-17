Epidemia de Ebola din Congo se răspândește „mai rapid decât toate epidemiile precedente”, avertizează OMS

OMS avertizează că epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo este a treia cea mai mare din istorie, cu 2.003 cazuri și 796 de decese în doar două luni.
Epidemia de Ebola declarată în urmă cu două luni în Republica Democratică Congo (RDC) se răspândește „mai rapid decât toate epidemiile precedente”, a avertizat joi directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, citat de AFP, în cadrul unei conferințe de presă de la Geneva.
„Aceasta este acum a treia cea mai mare epidemie de Ebola înregistrată vreodată — în ultimele luni, s-a răspândit mai rapid decât toate epidemiile precedente”, a declarat șeful OMS.
Câte cazuri și decese s-au înregistrat până acum
Potrivit celor mai recente date, epidemia a provocat până acum 2.003 cazuri confirmate și 796 de decese. Viteza de propagare este cu mult peste cea a epidemiilor anterioare: epidemia de Ebola din 2018 din RDC a avut nevoie de peste zece luni pentru a atinge pragul de 2.000 de cazuri confirmate, în timp ce actuala epidemie l-a atins în doar două luni.
Pentru comparație, epidemia din perioada 2018-2020 din RDC a provocat aproape 2.300 de decese din totalul de 3.500 de bolnavi înregistrați.
Ituri, epicentrul celei de-a 17-a epidemii de Ebola
Directorul OMS a precizat că „cea mai mare preocupare” a organizației vizează în prezent transmiterea bolii în provincia Ituri, din nord-estul RDC, focarul acestei a 17-a epidemii de Ebola din țară. Potrivit lui Tedros Adhanom Ghebreyesus, „peste 80% dintre cazurile noi sunt detectate în afara listelor de contacte cunoscute”, ceea ce „arată că lanțurile de transmitere continuă să scape supravegherii”.
Situația este agravată de faptul că aproximativ două treimi dintre decese au avut loc în cadrul comunităților, la persoane care nu au primit niciodată îngrijiri într-o unitate sanitară.
Progrese în răspunsul medical: peste 800 de paturi și 60 de laboratoare
Șeful OMS a subliniat și câteva progrese înregistrate în gestionarea crizei: capacitatea de îngrijire a bolnavilor depășește în prezent 800 de paturi și continuă să crească, capacitatea de testare a fost extinsă prin înființarea a 60 de laboratoare, iar rata de monitorizare a contacților a ajuns la aproape 80%.
Vaccinuri și tratamente experimentale, în curs de testare
În prezent nu există niciun vaccin sau tratament aprobat împotriva variantei Bundibugyo a virusului Ebola, responsabilă de epidemia actuală. OMS a anunțat însă că a lansat la începutul lunii studii clinice pentru două tratamente: terapia cu anticorp monoclonal MBP134 și antiviralul remdesivir, administrate separat sau în combinație.
Tot această săptămână a debutat primul studiu de evaluare a siguranței vaccinului ChAdOx1, coordonat de Universitatea din Oxford (Regatul Unit). Un alt studiu clinic, început marți, urmărește eficacitatea profilaxiei post-expunere (PEP) cu antiviralul obeldesivir, administrat persoanelor care au intrat în contact cu cazuri confirmate de infectare cu Bundibugyo.
377 de pacienți vindecați, chiar și fără tratament aprobat
„Chiar și în absența vaccinurilor și a tratamentelor aprobate, 377 de persoane s-au vindecat, ceea ce demonstrează că, printr-un diagnostic precoce și o îngrijire adecvată, această boală poate fi depășită, iar răspândirea ei poate fi oprită”, a declarat directorul OMS.
Uganda anunță că nu mai are niciun bolnav de Ebola
Într-o veste pozitivă, Uganda, țara vecină RDC, a anunțat joi că nu mai are niciun pacient activ cu Ebola. Țara a înregistrat, în total, 20 de cazuri confirmate de infectare, dintre care două decese.