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Erou în uniformă: Un polițist a sărit în râu și a salvat o adolescentă de 15 ani
Erou în uniformă: Un polițist a sărit în râu și a salvat o adolescentă de 15 ani
Gestul său curajos a inspirat și alți trecători aflați în zonă
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