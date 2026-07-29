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Erou în uniformă: Un polițist a sărit în râu și a salvat o adolescentă de 15 ani

Erou în uniformă: Un polițist a sărit în râu și a salvat o adolescentă de 15 ani

Erou în uniformă: Un polițist a sărit în râu și a salvat o adolescentă de 15 ani

Scris de Madalina Mihai Publicat: 29 iul. 2026, 08:30

Gestul său curajos a inspirat și alți trecători aflați în zonă

Marți noaptea, în municipiul Râmnicu Vâlcea, au avut loc momente de maximă tensiune pe malul râului Olănești, în zona Catedralei Ostroveni.

O adolescentă de 15 ani a căzut în apă, iar viața ei a atârnat de un fir de păr. Un subofițer de poliție a fost cel care a reacționat primul. Observând situația critică, nu a așteptat sosirea echipajelor de intervenție, ci a sărit imediat în râu pentru a o salva.

Gestul său curajos a inspirat și alți trecători aflați în zonă, care s-au alăturat efortului de salvare. Împreună, au reușit să scoată fata la mal. Adolescenta era conștientă după incident și a fost preluată de un echipaj medical. Ea a fost transportată de urgență la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Intervenția rapidă a polițistului a făcut diferența dintre viață și moarte, transformând o situație potențial tragică într-una cu final fericit.

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