Eugen Tomac despre negocierile pentru un nou guvern: Mai există o șansă

Eugen Tomac anunță că șeful statului va continua negocierile cu partidele pro-occidentale și a explicat de ce AUR nu poate face parte din această soluție. Declarațiile au venit după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că lucrează la formarea unei majorități care să excludă voturile partidului condus de George Simion.
Eugen Tomac anunță că șeful statului va continua negocierile cu partidele pro-occidentale și a explicat de ce AUR nu poate face parte din această soluție. Declarațiile au venit după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că lucrează la formarea unei majorități care să excludă voturile partidului condus de George Simion.
Întrebat direct dacă președintele Nicușor Dan îl va desemna din nou pentru funcția de prim-ministru, Eugen Tomac nu a confirmat, dar nici nu a exclus această posibilitate. El a spus că șeful statului va face o nouă nominalizare atunci când va identifica persoana capabilă să strângă voturile necesare în Parlament.
„Președintele României va desemna persoana potrivită și capabilă să genereze o majoritate care să treacă prin Parlament un guvern cu puteri depline. Domnia sa are această prerogativă și, evident, atunci când va avea în față persoana potrivită și capabilă să răspundă acestor exigențe, acea persoană va fi desemnată”, a declarat Eugen Tomac, la Digi24.
Acesta nu a oferit un termen până la care ar putea fi desemnat un nou candidat pentru funcția de premier. Tomac susține însă că mai există șanse pentru un compromis, atât timp cât partidele care nu contestă apartenența României la Uniunea Europeană și NATO continuă să negocieze.
„Atât timp cât partidele care nu pun sub semnul întrebării apartenența noastră la Uniunea Europeană și atașamentul față de NATO discută între ele, chiar dacă au puncte de vedere diferite pe multe subiecte importante, dar totuși discută între ele și înțeleg cât de important este să nu ratăm această oportunitate mult prelungită ce ține de implementarea reformelor asumate în PNRR, mai există o șansă”, a afirmat consilierul prezidențial.