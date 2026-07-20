Eugen Tomac despre negocierile pentru un nou guvern: Mai există o șansă

Scris de Madalina Mihai Publicat: 20 iul. 2026, 19:23

Eugen Tomac anunță că șeful statului va continua negocierile cu partidele pro-occidentale și a explicat de ce AUR nu poate face parte din această soluție. Declarațiile au venit după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că lucrează la formarea unei majorități care să excludă voturile partidului condus de George Simion.

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