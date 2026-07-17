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Europa League: Universitatea Cluj, eliminată de Dinamo Kiev la penaltyuri

Europa League: Universitatea Cluj, eliminată de Dinamo Kiev la penaltyuri

Europa League: Universitatea Cluj, eliminată de Dinamo Kiev la penaltyuri

Scris de Madalina Mihai Publicat: 17 iul. 2026, 08:30

Universitatea Cluj va întâlni formația norvegiană Brann

Universitatea Cluj a ratat calificarea în turul doi preliminar din Europa League, joi seară, după ce a fost învinsă de Dinamo Kiev cu 4-2, la loviturile de departajare.

După 90 de minute și încă 30 de minute prelungiri, scorul pe Cluj Arena a fost 0-0.

Tot 0-0 s-a încheiat și partida tur. Din cauza războiului din Ucraina, meciul s-a disputat în Polonia, la Lublin Arena.

Ambele partide au fost dominate autoritat de Dinamo Kiev, care și-a creat ocazii mai multe și clare.

În meciul de la Cluj, în prima repriză, echipa din Ucraina a avut două goluri anulate pentru ofside și o bară.

La loviturile de departajare, pentru ardeleni au înscris Dan Nistor și Ovidiu Bic. Ratările au fost semnate de Codrea și Alex Chipciu.
Pentru Dinamo Kiev, niciun jucător nu a ratat de la 11 metri.

În urma acestui rezultat, Universitatea Cluj va întâlni formația norvegiană Brann, în turul 2 din Conference League, a treia competiție valorică din fotbalul european.

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