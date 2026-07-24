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Europenii plătesc cele mai mari facturi la energie din lume. Unde se situează România în clasament
Europenii plătesc cele mai mari facturi la energie din lume. Unde se situează România în clasament
Pe primul loc se situează Suedia
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