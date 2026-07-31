Eurostat: Rata inflaţiei a urcat până la 2,9% în iulie, sporind şansele ca BCE să majoreze dobânda

Această evoluţie a preţurilor este o consecinţă a războiului din Orientul Mijlociu
Rata anuală a inflaţiei în zona euro a urcat până la 2,9% în iulie, de la 2,8% luna precedentă, în linie cu previziunile analiştilor, potrivit unei estimări preliminare publicate vineri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat), transmite Reuters.
Este pentru a cincea lună consecutiv în care creşterea preţurilor în zona euro depăşeşte ţinta pe termen mediu a BCE de 2%.
Această evoluţie a preţurilor este o consecinţă a războiului din Orientul Mijlociu, care a provocat o explozie a preţurilor la petrol şi gaze în Europa, în ultimele luni.
Creşterea inflaţiei sporeşte presiunile şi ar putea determina Banca Centrală Europeană să majoreze dobânzile la reuniunea de politică monetară din 10 septembrie.
Datele Eurostat arată că preţurile la energie în zona euro au înregistrat în iulie un salt de 10% în ritm anual, faţă de un avans anual de 8,5% în iunie, în timp ce preţurile serviciilor au crescut cu 3,3% (de la 3,2%), iar preţurile la alimente, alcool şi ţigări au urcat cu 1,2% (faţă de un avans de 1,5% în iunie).
De asemenea, inflaţia de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate preţurile pentru bunuri volatile, precum energia şi alimentele, a accelerat până la 2,5% în iulie, de la un nivel de 2,4% în iunie. Inflaţia de bază este indicatorul urmărit cu atenţie de BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară.
Economia zonei euro a înregistrat o creştere de 0,4% în trimestrul doi din 2026, comparativ cu precedentele trei luni, sfidând previziunile sumbre că războiul şi preţurile ridicate la petrol şi gaze o vor împinge spre recesiune.
Majoritatea economiştilor prevăd o nouă majorare a dobânzii de către BCE în septembrie sau octombrie, chiar dacă instituţia a luat o pauză în iulie.