Eurostat: șomajul a rămas stabil în iunie 2026 la 6,3% în zona euro și 6,0% în UE

Rata șomajului ajustată sezonier s-a menținut stabilă în iunie 2026 atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate de Eurostat. Șomajul a fost de 6,3% în zona euro și de 6,0% în UE, niveluri identice cu cele din mai 2026 și iunie 2025.
Eurostat estimează că 13,317 milioane de persoane erau șomere în Uniunea Europeană în luna iunie, dintre care 11,130 milioane în statele din zona euro.
Comparativ cu luna precedentă, numărul șomerilor a crescut cu 79.000 în UE și cu 71.000 în zona euro. Față de iunie 2025, creșterea a fost de 112.000 de persoane în UE și de 43.000 în zona euro.
Șomajul în rândul tinerilor
În iunie 2026, 2,987 milioane de tineri sub 25 de ani erau șomeri în UE, dintre care 2,351 milioane în zona euro.
Rata șomajului în rândul tinerilor a ajuns la 15,5% în UE, în ușoară creștere față de luna precedentă, și la 14,8% în zona euro, în scădere de la 14,9%.
Față de mai 2026, numărul tinerilor șomeri a crescut cu 29.000 în UE, în timp ce în zona euro a rămas neschimbat. Comparativ cu iunie 2025, șomajul tinerilor a crescut cu 53.000 în UE și a scăzut cu 8.000 în zona euro.
Diferențe între femei și bărbați
În Uniunea Europeană, rata șomajului în rândul femeilor a fost de 6,1%, în scădere de la 6,2% în mai, iar în rândul bărbaților de 5,9%, în creștere de la 5,8%.
În zona euro, șomajul femeilor s-a menținut la 6,4%, în timp ce șomajul bărbaților a urcat la 6,2%, de la 6,1% în luna precedentă.
Eurostat a anunțat că datele detaliate privind piața muncii pentru trimestrul al doilea din 2026 vor fi publicate la 11 septembrie 2026.