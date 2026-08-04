Expert în energie, scenariu-bombă în criza de pe Dunăre: Bulgaria câștigă milioane de euro pe seama României

Expertul în energie Diana Popescu lansează un scenariu exploziv în contextul crizei regionale provocate de scăderea accentuată a nivelului Dunării. În exclusivitate la Realitatea PLUS, Popescu a afirmat că Bulgaria ar profita de pe urma României, iar scenariul în care țara noastră a dezvoltat capacitățile de producție solară și eoliană, iar Bulgaria pe cele de stocare, nu ar fi deloc întâmplător.
Potrivit expertului, Bulgaria ar câștiga seară de seară milioane de euro din diferențele de preț între exportul ieftin de energie electrică produsă de România pe timpul zilei și importul aceleiași energii seara, mult mai scump.
Bulgaria câștigă milioane de euro pe seama României
„Bulgaria, care se află sub oblăduirea Germaniei, a văzut că România pune panouri solare pe terenuri agricole. Germania a știut că avem bursă cuplată și a zis: voi faceți stocare în Bulgaria. Au 9 gigawați de stocare ca să cumpere din România energie la 0 euro și o vindeți înapoi seara la 300–400 de euro. Bulgaria face, de pe urma României, seară de seară, milioane de euro. Seară de seară”, a afirmat Diana Popescu.
Popescu: „Un plan gândit de specialiști, miniștrii noștri au fost habarniști”
Expertul în energie a mai argumentat că România n-ar fi primit prin PNRR bani pentru dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice, iar miniștrii de resort ar fi fost fie cointersați, fie „habarniști” și nu au corectat această vulnerabilitate.
Nu ne-au dat în PNRR bani pentru stocare, ne-au lăsat pe noi să facem panouri solare. Un plan bine stabilit, la care miniștrii noștri — toți trei miniștrii — au fost implicați mai mult sau mai puțin, dar competența lor a făcut ca noi, ca țară interconectată cu Ungaria și Bulgaria, să fim ciuca bătăii și să nu facem altceva decât să plătim zeci de milioane.
România produce în 2025 aproximativ 17–19% din energia electrică din surse solare și eoliene, în timp ce Bulgaria ajunge la peste 15% doar din solar, având una dintre cele mai rapide creșteri fotovoltaice din regiune. Diferența majoră vine din faptul că România rămâne lider la eolian, iar Bulgaria accelerează masiv investițiile în fotovoltaic și stocare, schimbând echilibrul energetic regional.