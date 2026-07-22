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Explozie urmată de incendiu la o fabrică din Brașov

Explozie urmată de incendiu la o fabrică din Brașov

Explozie urmată de incendiu la o fabrică din Brașov

Scris de Madalina Mihai Publicat: 22 iul. 2026, 08:32

A fost activat Planul Roșu

Explozia a avut loc la o fabrică de produse din lemn, iar incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum la nivelul unui transportor de rumeguș.

Având în vedere natura evenimentului și pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul județului Brașov a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

La locul evenimentului au fost alocate 6 autospeciale de stingere, 1 autospecială CBRN, 2 autospeciale pentru intervenție și salvare de la înălțime, 2 echipaje de prim ajutor SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă și 2 ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

În urma recunoașterii efectuate la locul evenimentului, nu au fost identificate victime.

Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, iar în aceste momente echipajele de intervenție acționează pentru localizarea acestuia.

Misiunea este în dinamică.

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