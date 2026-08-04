FCSB a revenit de la 0-2 cu Farul și a salvat un punct

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FCSB și Farul Constanța au încheiat la egalitate, scor 2-2, luni seară, pe stadionul Arcul de Triumf, în ultimul meci al etapei a treia din SuperLiga. Constănțenii au condus cu 2-0 la pauză, însă campioana a revenit în repriza secundă și a egalat în finalul partidei. Unul dintre golurile gazdelor a fost marcat după un corner acordat în baza regulii care sancționează portarii pentru întârzierea repunerii mingii în joc.