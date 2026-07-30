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Fermierii ies în stradă, astăzi, în fața Guvernului!
Fermierii ies în stradă, astăzi, în fața Guvernului!
Cinci mii de fermieri din toată țara se adună astăzi în stradă în fața ANSVSA
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