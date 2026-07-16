Fermierii muncesc pe un leu, românii cumpără laptele cu 12 lei: tot mai multe ferme sunt la un pas de închidere

Agricultorii spun că nu mai fac față costurilor tot mai mari de producție și se tem că acesta ar putea fi ultimul an în care se ocupă de recolte și de creșterea animalelor. Dacă autoritățile nu vor lua măsuri ferme, aceștia avertizează că multe ferme vor dispărea, într-o piață deja sufocată de importuri. Diferențele sunt uriașe și în cazul laptelui, care pleacă de la producători cu aproximativ un leu pe litru și ajunge în magazine la un preț de cel puțin 12 lei, conform Realitatea PLUS.
Cheltuielile din ferme cresc, dar veniturile scad
La o stână din Harghita, fermierul Costel Bondre spune că în spatele fiecărui litru de lapte se află ore întregi de muncă și numeroase cheltuieli. Hrana animalelor, combustibilul, medicamentele și întreținerea fermei costă tot mai mult, în timp ce banii obținuți din vânzarea produselor sunt din ce în ce mai puțini.
Mulți crescători de animale spun că au ajuns să lucreze la limita supraviețuirii. Deși munca din ferme nu se oprește, indiferent de vreme sau de zi, prețul primit pentru lapte nu mai acoperă întotdeauna cheltuielile necesare pentru întreținerea animalelor și continuarea activității.
Fermele mici au o putere redusă de negociere
Analizele din sectorul lactatelor arată că fermele mici au o putere redusă de negociere în relația cu procesatorii și marile magazine. În multe cazuri, costurile de producție ajung să fie mai mari decât prețul primit pentru lapte, ceea ce îi împinge pe crescători să renunțe treptat la animale.
În timp ce consumatorii plătesc tot mai mult pentru produsele lactate, fermierii spun că primesc doar o mică parte din prețul final. Fără măsuri de sprijin și fără o împărțire mai echitabilă a banilor pe întregul lanț alimentar, tot mai multe ferme riscă să dispară.