FIFA l-a răsplătit pe Istvan Kovacs. Câți bani a câștigat după aventura de la CM 2026
Deși parcursul său la Campionatul Mondial 2026 s-a încheiat încă din faza grupelor, Istvan Kovacs pleacă de la turneul final cu o recompensă financiară importantă din partea FIFA.
Arbitrul român din Carei a fost delegat la două partide din faza grupelor, Tunisia – Japonia și Iordania – Argentina, însă nu a fost inclus pe lista oficialilor care vor conduce semifinalele, finala mică sau marea finală a competiției.
Cu toate acestea, participarea la turneul final i-a adus un câștig consistent. FIFA oferă arbitrilor selectați pentru Campionatul Mondial un bonus de participare în valoare de 100.000 de dolari. În plus, fiecare meci arbitrat este remunerat separat, cu aproximativ 3.000 de dolari.
Astfel, pentru cele două partide conduse la Mondial, Istvan Kovacs a încasat încă 6.000 de dolari, ceea ce ridică suma totală primită la aproximativ 106.000 de dolari.
Dacă ar fi fost delegat și în fazele eliminatorii ale competiției, arbitrul român ar fi beneficiat de un onorariu mai mare, de aproximativ 10.000 de dolari pentru fiecare meci arbitrat.
Campionatul Mondial 2026 a ajuns în faza semifinalelor, unde se vor disputa duelurile Franța – Spania și Anglia – Argentina. Pentru ultimele trei partide ale turneului, FIFA a păstrat în lotul arbitrilor europeni nume precum Szymon Marciniak, Maurizio Mariani, Glenn Nyberg, Joao Pinheiro, Slavko Vinčić și Espen Eskås, în timp ce Istvan Kovacs și-a încheiat deja misiunea și a revenit în România.