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Fiica lui Dragoș Bucur și a Danei Nălbaru a făcut accident. Sofia a intrat cu rulota într-un cap de pod 

Fiica lui Dragoș Bucur și a Danei Nălbaru a făcut accident. Sofia a intrat cu rulota într-un cap de pod 

Fiica lui Dragoș Bucur și a Danei Nălbaru a făcut accident. Sofia a intrat cu rulota într-un cap de pod 

Scris de Andreea Damian Publicat: 22 iul. 2026, 11:04

Fiica lui Dragoș Bucur și a Danei Nălbaru a făcut accident. Sofia a intrat cu rulota într-un cap de pod 

Sofia, fiica cea mare a lui Dragoș Bucur și a Danei Nălbaru, a făcut accident în timp ce se îndrepta cu rulota spre Electric Castle. 

Tânăra de 19 ani a intrat cu rulota într-un cap de pod și a împărtășit momentele de panică cu toți cei care o urmăresc în mediul online. Aceasta a povestit cu lacrimi în ochi pe internet.

„Am intrat într-un pod cu rulota. Am rupt o chingă de la rulotă”, a spus, plângând, fiica lui Dragoș Bucur.

Reacțiile nu au întârziat să apară în mediul online. Printre cei care au comentat la postarea Sofiei se numără chiar tatăl ei, Dragoș Bucur, care a încercat să facă haz de necaz: „Mamă… ai stricat rulota!”.

Sofia Bucur a crescut într-un mediu care a încurajat libertatea și creativitatea. De la vârsta de 9 ani, ea a fost educată în sistem homeschooling, studiind acasă conform unui program adaptat nevoilor sale. Acum, la 19 ani, locuiește singură, după ce s-a mutat din satul Moșteni-Greci, Argeș, unde părinții ei s-au stabilit în anul 2024.

Practicantă de brazilian jiu-jitsu, Sofia se bucură de o viață foarte activă. Moștenind pasiunea tatălui său pentru film, tânăra a contribuit la scenariul serialului „Delta Neagră”, în care a și jucat alături de Dragoș Bucur. În plus, a apărut în videoclipul piesei „Ce seară minunată”, lansată de Mario Fresh, arătându-și talentul artistic.

Sursa:

Tabu.RO

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