Fiul lui Gabi Mureșan, mesaj emoționat după moartea tatălui său: "Ești și vei rămâne campionul nostru"

„Tatăl meu iubit! Ești și vei rămâne campionul nostru pentru totdeauna”, a scris Raul Mureșan
Fiul lui Gabi Mureșan a transmis un mesaj tulburător după moartea tatălui său.
Acesta a postat o poză fostul campion în tricoul echipei de fotbal ASA Târgu Mureș pe pagina sa de socializare. Între timp, se fac ultimele pregătiri pentru înmormântarea sportivului. Fotbalistul ar fi intrat în stop cardiac în urma șocului termic suferit după ce a intrat în apa rece a lacului imediat după saună, iar medicii nu l-au mai putut salva. Gabi Mureșan va fi înmormântat duminică, în Apold, localitatea natală din județul Mureș, unde era si primar.
Raul Mureșan, fiul cel mare al fostului campion, a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale după moartea tatălui său. Lângă poza sportivului, băiatul a scris și un text care a adunat sute de comentarii de condoleanțe.
„Tatăl meu iubit! Ești și vei rămâne campionul nostru pentru totdeauna”, a scris Raul Mureșan.
Potrivit primelor informații din anchetă, Gabi Mureșan a suferit un stop cardiac, după ce a intrat în apa rece a lacului. Cu doar câteva minute înainte, fostul campion și primar, fusese la saună împreună cu părintele Toni Lucian Dumitru, care îi era bun prieten. Autoritățile cred că Gabriel Mureșan a intrat în apa rece din lac cu pulsul deja mărit în urma saunei. Fostului fotbalist i s-a făcut rău subit și nu a mai putut înota.
„S-a dus departe și, când a venit înapoi, a zis: Părinte, cred că nu mai pot. L-am întrebat: Gabi, poți, vii?. A zis: Da, da. (...) apoi mi-a zis iar: Eu cred că nu mai pot”, declara preotul care i-a fost alături în ultimele clipe fotbalistului.
Trupul lui a fost descoperit de scafandri după trei ore de când dispăruse în apele adânci de patru metri.
Gabi Mureșan a câştigat de trei ori titlul de campion și de trei ori Cupa României. A jucat și în Liga Campionilor și a fost selecționat de nouă ori la echipa națională. După retragerea de pe gazon, a intrat în politică şi a devenit primar în comuna Apold din județul Mureș, acolo unde s-a născut și a crescut soția lui.