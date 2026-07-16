FMI: Credibilitatea politicilor economice rămâne esențială

Noul director de strategie al FMI, Christian Mumssen, le-a cerut guvernelor să mențină credibilitatea politicilor monetare și fiscale pentru a proteja stabilitatea prețurilor, în contextul incertitudinilor economice globale, potrivit Reuters.
Economia globală, sub presiunea mai multor crize
Mumssen a amintit că economia mondială a trecut printr-o serie de șocuri majore, precum pandemia, criza costului vieții, tensiunile comerciale și conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu.
În același timp, dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale și a finanțelor digitale, alături de schimbările geopolitice, contribuie la un nivel ridicat de incertitudine, chiar dacă economia globală s-a dovedit rezilientă.
Priorități pentru guverne
Oficialul FMI a subliniat că autoritățile trebuie să acorde o atenție sporită finanțelor publice, datoriei, inflației, pieței muncii și creșterii economice. De asemenea, acestea trebuie să își consolideze reziliența în fața perturbărilor din lanțurile de aprovizionare și a tensiunilor internaționale.
AI și cooperarea internațională
Christian Mumssen a avertizat că transformarea rapidă adusă de inteligența artificială trebuie gestionată astfel încât să genereze o creștere economică incluzivă.
Potrivit acestuia, provocarea actuală este că marile schimbări economice, tehnologice și geopolitice au loc simultan, în timp ce cooperarea internațională devine tot mai dificilă din cauza fragmentării sistemului global de guvernare.