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Focuri de armă pe stradă, în Danemarca. Un om a murit, un polițist a fost rănit, iar atacatorul este în stare gravă

Focuri de armă pe stradă, în Danemarca. Un om a murit, un polițist a fost rănit, iar atacatorul este în stare gravă

Focuri de armă pe stradă, în Danemarca. Un om a murit, un polițist a fost rănit, iar atacatorul este în stare gravă

Scris de Madalina Mihai Publicat: 17 iul. 2026, 21:12

Un civil a murit și un polițist a fost rănit vineri într-un incident cu focuri de armă la Norresundby, în nordul Danemarcei, și în care atacatorul a fost grav rănit, a anunțat poliția, transmite AFP.

Un civil a murit și un polițist a fost rănit vineri într-un incident cu focuri de armă la Norresundby, în nordul Danemarcei, și în care atacatorul a fost grav rănit, a anunțat poliția, transmite AFP.

Polițiștii au intervenit la începutul după-amiezii în urma semnalării unui incendiu într-o clădire într-o zonă industrială a orașului, dar au fost întâmpinați cu focuri de armă la sosire, a explicat poliția într-un comunicat.

Polițiștii au ripostat, iar suspectul a fost rănit. 'Acest bărbat a fost dus la spital și este grav rănit' a indicat poliția.

'Un civil și un polițist aflați la locul incidentului au fost atinși de focuri de armă. Civilul a murit. Agentul de poliție rănit este în stare stabilă', a adăugat poliția, fără a oferi alte detalii.

Motivul agresorului nu este cunoscut.

'Nu cunoaștem încă, așadar, circumstanțele exacte, inclusiv motivul focurilor de armă, în special. Acest lucru urmează să îl clarifice ancheta noastră viitoare', a declarat un responsabil al poliței din regiunea Jutlanda de Nord, Claus Dano, citat în comunicatul menționat

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