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Focuri de armă pe stradă, în Danemarca. Un om a murit, un polițist a fost rănit, iar atacatorul este în stare gravă
Focuri de armă pe stradă, în Danemarca. Un om a murit, un polițist a fost rănit, iar atacatorul este în stare gravă
Un civil a murit și un polițist a fost rănit vineri într-un incident cu focuri de armă la Norresundby, în nordul Danemarcei, și în care atacatorul a fost grav rănit, a anunțat poliția, transmite AFP.
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