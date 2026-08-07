Fotbal: Nuno Campos (Dinamo) - Trebuie să fim la cel mai înalt nivel pentru a câștiga cu FC Voluntari

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo București, Nuno Campos, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că jucătorii săi trebuie să fie la cel mai înalt nivel al lor pentru a putea câștiga partida de pe teren propriu cu FC Voluntari, din etapa a 4-a a Superligii.
'Fiecare meci este dificil, așa va fi și mâine. FC Voluntari este o echipă competitivă, are același număr de puncte ca și noi. Asta înseamnă că este o formație bună, iar noi trebuie să fim la cel mai înalt nivel al nostru pentru a câștiga. FC Voluntari este bine organizată și are trasee de joc bine stabilite. De aceea trebuie să fim atenți, să jucăm bine și cu mingea și fără, pentru a nu avea de suferit. Jucătorilor le-am transmis analiza adversarilor, știu unde sunt puternici și unde putem găsi spații', a afirmat el.
Tehnicianul portughez a explicat că atacantul francez Mamoudou Karamoko nu se antrenează la capacitate maximă după accidentare și din acest motiv nu joacă.
'Trebuie să clarificăm puțin lucrurile. Karamoko a jucat câteva minute în meciul cu Petrolul, pe 19 iulie. Pe 25 iulie s-a antrenat la 100% capacitate, fără restricții. Cu toate acestea, în afară de acea zi, nu s-a mai putut antrena complet: fie a lipsit în unele zile, fie s-a antrenat separat din cauza unor probleme musculare. Asta înseamnă că de ceva timp nu l-am avut niciodată pe Karamoko la capacitate maximă în antrenamente. Automat, dacă nu a fost apt 100%, nu am putut conta pe el la meciuri. Toți încercăm să îl aducem pe Karamoko la nivelul optim pentru a putea juca și a ajuta echipa. Acesta este adevărul, nimic altceva. Nu putem trage concluzii cât timp jucătorul nu se poate antrena 100% din cauze medicale. Mai întâi trebuie să îl punem pe picioare. Îmi doresc să îl am pe Karamoko la capacitate maximă, la fel ca pe Pușcaș și pe toți ceilalți', a spus portughezul.
În ceea ce îl privește pe George Pușcaș, acesta este în plin proces de recuperare, a explicat Campos: 'Referitor la Pușcaș, este un profesionist desăvârșit, care dă mereu totul. Și în cazul lui, departamentul medical și el lucrează pentru a-l recupera complet. Nu putem grăbi procesul de recuperare, altfel riscăm să îl pierdem pentru o perioadă mult mai lungă. Trebuie să fim precauți. Suntem mereu alături de jucătorii noștri, iar în cazul lui Pușcas este la fel. Trebuie să respectăm protocoalele de recuperare. Apoi totul depinde de randamentul zilnic la antrenamente, iar alegerile tactice îmi aparțin. Nu putem grăbi lucrurile. Nu este ceva ce jucătorul sau noi putem rezolva peste noapte; nu există minuni, lucrurile necesită timp. Dacă un jucător trage tare la un antrenament și a doua zi simte disconfort, trebuie să gestionăm situația. Este ceva absolut normal la început de sezon. Dacă încărcăm prea mult, putem provoca o accidentare mai gravă. Lucrăm pe bază de date GPS și monitorizăm efortul la fel ca marile echipe din lume. De aceea durează uneori mai mult, dar vrem să prevenim recidivele'.
Întrebat dacă mai așteaptă transferuri, antrenorul a răspuns: 'După cum știți, colaborăm strâns și vorbim zilnic cu conducerea. Știm foarte bine profilurile de care avem nevoie. Normal că așteptăm întăriri pe anumite poziții, dar trebuie să avem puțină răbdare. Nu avem întotdeauna bugetul altor echipe, asta este realitatea, așa că trebuie să identificăm inteligent jucătorii potriviți. Treaba mea este să antrenez echipa. Discut permanent cu conducerea și ei știu ce ne dorim. Înțeleg că nu este mereu ușor, așa că mă concentrez pe aspectele pozitive, am jucători motivați care muncesc din greu în fiecare zi'.
Echipa de fotbal Dinamo întâlnește formația FC Voluntari, sâmbătă, de la ora 21:30, pe Stadionul 'Arcul de Triumf' din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 4-a a Superligii.
AGERPRES