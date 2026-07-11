Frână bruscă în industria auto: Producția de mașini din România a scăzut cu 16%

Fabricile auto din România pierd viteză la începutul verii. Potrivit datelor oficiale centralizate de ACAROM pentru luna iunie, volumele asamblate pe liniile de producție de la Dacia și Ford Otosan au înregistrat un declin vizibil, confirmând o perioadă dificilă pentru cei doi mari constructori din țară.
Scăderi pe linie în fabricile din Mioveni și Craiova la jumătatea anului
Industria auto din România traversează o perioadă de contractare vizibilă pe liniile de asamblare. În luna iunie 2026, uzinele Dacia și Ford Otosan au produs împreună 44.536 de autoturisme, ceea ce reprezintă o scădere de 16% față de aceeași lună a anului trecut, când de pe benzi ieșeau peste 53.000 de unități. Volumul de producție a fost împărțit aproape egal între cei doi constructori: Dacia a asamblat 23.218 vehicule la Mioveni, în timp ce Ford Otosan a produs 21.318 unități la Craiova.
Această tendință negativă s-a resimțit pe parcursul întregului prim semestru din 2026. În primele șase luni ale anului, producția totală a fost de 247.927 de exemplare, în scădere cu 12,7% comparativ cu perioada similară din 2025. La nivel semestrial, Dacia își menține avansul, cu un total de 129.404 mașini geproduse, în timp ce uzina de la Craiova a înregistrat 118.568 de vehicule. Printre acestea s-a numărat și o mașină-simbol: exemplarul Ford Puma cu numărul un milion, un model electric Puma Gen-E configurat pentru piața din Marea Britanie.
Paradoxul pieței: Producția scade, dar înmatriculările cresc ușor
În ciuda ritmului încetinit din fabrici, statisticile privind înmatriculările de mașini noi în România arată o realitate complet diferită, înregistrând o creștere timidă de 0,3% în primul semestru. Această necorelare indică faptul că dealerii auto au reușit să susțină cererea livrând comenzi din stocurile deja existente în rețea, fără a pune o presiune imediată pe ritmul de producție al uzinelor locale.
Speranțe de redresare odată cu relansarea programului Rabla
O eventuală relansare a producției auto autohtone este așteptată în perioada următoare, stimulată de deblocarea programului Rabla. Acesta va fi lansat fără modificările controversate propuse inițial de ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, o decizie primită cu optimism de industrie.
Reprezentanții Asociației Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme (APIA) au salutat menținerea regulilor actuale, subliniind că stabilitatea normelor oferă predictibilitatea de care cumpărătorii și dealerii aveau nevoie urgentă pentru a evita noi blocaje în piață.
Bugetul și noile valori ale ecotichetelor în 2026
Ediția din acest an a programului Rabla beneficiază de un buget total de 300 de milioane de lei. Sumele acordate sub formă de ecotichete au fost configurate în funcție de tehnologia de propulsie a vehiculului achiziționat:
10.000 de lei – pentru mașinile cu motor pe benzină (inclusiv configurațiile cu GPL sau GNC);
12.000 de lei – pentru vehiculele cu tehnologie hibridă clasică;
15.000 de lei – pentru modelele plug-in hybrid (hibrid cu reîncărcare la priză) sau pentru motociclete electrice;
18.500 de lei – pentru autoturismele complet electrice sau alimentate cu hidrogen.