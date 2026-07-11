Franța activează PLANUL DE URGENȚĂ din cauza caniculei extreme

1

Autoritățile franceze au activat planul național de urgență Orsec - o măsură aplicată de regulă în cazul dezastrelor naturale - pe fondul unui nou val de caniculă extremă. Peste 22 de milioane de locuitori sunt vizați de codul roșu de temperaturi ridicate, iar riscul de incendii rămâne, în continuare, foarte ridicat.