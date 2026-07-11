Franța activează PLANUL DE URGENȚĂ din cauza caniculei extreme

Autoritățile franceze au activat planul național de urgență Orsec - o măsură aplicată de regulă în cazul dezastrelor naturale - pe fondul unui nou val de caniculă extremă. Peste 22 de milioane de locuitori sunt vizați de codul roșu de temperaturi ridicate, iar riscul de incendii rămâne, în continuare, foarte ridicat.
Planul Orsec, activat în regiunile afectate de caniculă
Guvernul Franței a decis activarea planului Orsec, sistemul național de intervenție și asistență în situații de urgență, în contextul unui nou episod de caniculă care afectează țara în acest weekend.
Planul este utilizat, de regulă, în cazul unor situații excepționale, precum inundațiile sau alte dezastre naturale, însă autoritățile au considerat necesară aplicarea lui și din cauza temperaturilor extreme.
Acesta va fi activat în toate departamentele aflate sub cod roșu de pericol meteorologic.
24 de departamente, inclusiv regiunea Parisului, sub cod roșu
Potrivit autorităților meteorologice, sâmbătă sunt vizate de cel mai înalt nivel de alertă 24 de departamente, inclusiv regiunea pariziană. Alte 59 de departamente se află sub cod portocaliu.
În total, aproximativ 22,2 milioane de persoane sunt afectate de alerta roșie, de aproape trei ori mai multe decât în ziua precedentă.
Incendiile de vegetație, alimentate de al treilea val de caniculă
Franța se confruntă în ultimele zile cu numeroase incendii de vegetație, în special în sudul țării. Autoritățile avertizează că acest al treilea val de caniculă din ultimele două luni poate agrava situația și favoriza extinderea focarelor.
Totodată, specialiștii estimează că peste 2.000 de decese suplimentare ar putea fi asociate valului de căldură de la sfârșitul lunii iunie, bilanțul urmând să fie actualizat după centralizarea tuturor datelor.
Canicula afectează și traficul din weekendul de vacanță
Noul episod de temperaturi extreme coincide cu primul weekend important al sezonului estival, când milioane de francezi pleacă în vacanță.
Compania națională de căi ferate SNCF a anunțat că trenurile de mare viteză (TGV) vor circula conform programului în perioada sărbătorii naționale din 14 iulie, fiind programate aproximativ 3.700 de curse.
În schimb, unul din trei trenuri Intercity va fi anulat în orele de vârf, iar călătorilor le vor fi puse la dispoziție alternative cu autocarele.
Temperaturile ridicate vor persista și săptămâna viitoare
Institutul Meteorologic francez estimează că valul de caniculă va continua cel puțin până la mijlocul săptămânii viitoare. O ușoară răcire a vremii este așteptată la începutul săptămânii în vestul Franței, însă temperaturile vor rămâne ridicate în restul teritoriului.