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Furtuni și caniculă în București: rafale de peste 80 km/h joi după-amiază

Furtuni și caniculă în București: rafale de peste 80 km/h joi după-amiază

Furtuni și caniculă în București: rafale de peste 80 km/h joi după-amiază

Scris de Madalina Mihai Publicat: 6 aug. 2026, 11:35

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru București

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru București, valabilă până sâmbătă dimineața. Valul de căldură persistă, iar disconfortul termic rămâne accentuat, cu indicele temperatură-umezeală (ITU) peste pragul critic de 80 de unități.

Joi, temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 36 de grade, iar minimele la 19-21 de grade, cu noapte tropicală. După-amiaza, cerul se va înnora accentuat, iar vântul se va intensifica. Sunt așteptate vijelii cu rafale de 50-70 km/h, iar între orele 15:00 și 18:00, cu o probabilitate mare, rafale de peste 80 km/h. Vor cădea averse de 5-15 l/mp, posibil peste 20 l/mp, însoțite de descărcări electrice frecvente.

De vineri până sâmbătă, canicula continuă, cu maxime în jur de 35 de grade, iar sâmbătă la 34 de grade. După-amiaza și seara pot apărea intensificări ale vântului și averse.

Bucureștiul se află sub cod portocaliu de caniculă joi, iar vineri sub cod galben. Totodată, joi între 12:00 și 23:00 este în vigoare un cod galben pentru instabilitate atmosferică, vijelii și averse torențiale. Informarea meteorologică pentru val de căldură și instabilitate rămâne valabilă până duminică.

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