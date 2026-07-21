Gabriel Oprea: Summitul NATO confirmă consolidarea securității euroatlantice. Apel pentru investiții în apărarea României

Scris de Madalina Mihai Publicat: 21 iul. 2026, 19:44

Președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV), Gabriel Oprea, susține că deciziile adoptate la Summitul NATO reprezintă un nou pas pentru consolidarea securității euroatlantice și întărirea apărării României. Fostul ministru al Apărării și al Afacerilor Interne afirmă că investițiile în domeniul apărării trebuie privite ca o investiție directă în siguranța cetățenilor și formulează șase recomandări adresate autorităților române.

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