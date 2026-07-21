Gabriel Oprea: Summitul NATO confirmă consolidarea securității euroatlantice. Apel pentru investiții în apărarea României

Președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV), Gabriel Oprea, susține că deciziile adoptate la Summitul NATO reprezintă un nou pas pentru consolidarea securității euroatlantice și întărirea apărării României. Fostul ministru al Apărării și al Afacerilor Interne afirmă că investițiile în domeniul apărării trebuie privite ca o investiție directă în siguranța cetățenilor și formulează șase recomandări adresate autorităților române.
Președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV), Gabriel Oprea, susține că deciziile adoptate la Summitul NATO reprezintă un nou pas pentru consolidarea securității euroatlantice și întărirea apărării României. Fostul ministru al Apărării și al Afacerilor Interne afirmă că investițiile în domeniul apărării trebuie privite ca o investiție directă în siguranța cetățenilor și formulează șase recomandări adresate autorităților române.
Într-un comunicat transmis marți, Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” salută rezultatele Summitului NATO, desfășurat într-un context internațional marcat de războiul din Ucraina, conflictul din Orientul Mijlociu, amenințările hibride, atacurile cibernetice și intensificarea competiției geopolitice.
„Deciziile adoptate confirmă unitatea Alianței Nord-Atlantice, reafirmă caracterul inviolabil al articolului 5 din Tratatul de la Washington și transmit un mesaj ferm privind apărarea colectivă, descurajarea agresiunilor și consolidarea stabilității euroatlantice.”
Potrivit organizației, pentru România, stat aflat pe Flancul Estic al NATO și la frontiera estică a Uniunii Europene, hotărârile adoptate au o importanță strategică și creează premise pentru consolidarea capacităților naționale de apărare, dezvoltarea industriei de profil și aprofundarea cooperării cu aliații.
Gabriel Oprea afirmă că experiența sa în funcțiile de ministru al Apărării Naționale, ministru al Afacerilor Interne, viceprim-ministru pentru securitate națională și prim-ministru interimar l-a convins că securitatea țării trebuie să se bazeze pe trei direcții esențiale.
„În calitate de fost ministru al apărării naționale, ministru al afacerilor interne, viceprim-ministru pentru securitate națională și prim-ministru interimar, am considerat întotdeauna că securitatea României trebuie construită pe trei piloni fundamentali: o Armată modernă și bine înzestrată, instituții puternice din sistemul național de apărare și securitate și respectul deplin pentru militarii și polițiștii activi, în rezervă, în retragere și pentru familiile acestora.”