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Gabriela Prisăcariu a ajuns de urgență la spital. Ce a pățit soția lui Dani Oțil

Gabriela Prisăcariu a ajuns de urgență la spital. Ce a pățit soția lui Dani Oțil

Gabriela Prisăcariu a ajuns de urgență la spital. Ce a pățit soția lui Dani Oțil

Scris de Andreea Damian Publicat: 3 aug. 2026, 10:44

Gabriela Prisăcariu a ajuns pe mâna medicilor

Gabriela Prisăcariu a ajuns pe mâna medicilor fix cu câteva zile înainte să plece în vacanță. Soția lui Dani Oțil a dezvăluit pe rețelele de socializare ce i s-a întâmplat.

Vedeta povestește că din cauza neatenției a călcat strâmb și s-a ales cu o entorsă.

Aceasta le-a mărturisit prietenilor de pe rețelele de socializare că era atentă la telefon în momentul în care a călcat strâmb. Din cauza durerii, vedeta a ales să meargă imediat la spital. Incidentul s-a petrecut chiar înainte ca vedeta să plece în vacanță.

„Aseară am ieșit cu fetele la masă, ca să pățesc asta când m-am întors. Fix când mai aveam doi pași până acasă, am călcat strâmb și m-am dus direct la spital de durere… Din fericire, nu e nimic rupt, doar o entorsă care doare super tare și nu pot să calc pe picior. Fix înainte de vacanță… bineînțeles că eram cu ochii în telefon.

Până la vârsta asta n-am avut niciodată ceva de genul ăsta, nicio lovitură serioasă, iar luna asta e deja al doilea incident. Ce se întâmplă?”, a povestit Gabriela Oțil.

Sursa:

Tabu.RO

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