Garda de Mediu a amendat cu 30.000 de lei un transport necorespunzător de deșeuri medicale periculoase în București

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Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Municipiului București au verificat, în data de 13 iulie 2026, o autoutilitară care transporta deșeuri medicale periculoase. Vehiculul fusese oprit de un echipaj al Ministerului Afacerilor Interne pe Șoseaua Petricani, în Sectorul 2 al Capitalei.