Actualitate· 1 min citire

George Simion acuză presiuni asupra AUR după audierea deputatului Dan Tanasă

George Simion acuză presiuni asupra AUR după audierea deputatului Dan Tanasă

George Simion acuză presiuni asupra AUR după audierea deputatului Dan Tanasă

Scris de Madalina Mihai Publicat: 17 iul. 2026, 15:42

„Nu vă lăsați intimidați, sunt ultimele zvârcoliri!”

Liderul AUR, George Simion, susține că formațiunea politică este vizată de noi presiuni din partea autorităților, după ce deputatul Dan Tanasă a fost audiat într-un dosar penal. Mesajul transmis de Simion pe rețelele sociale a fost însoțit de o reacție oficială a partidului, care califică ancheta drept un abuz și solicită încetarea cercetărilor.

George Simion: „Nu vă lăsați intimidați”

Într-o postare publicată pe platformele de socializare, George Simion a afirmat că împotriva AUR au început noi acțiuni pe care le consideră motivate politic.

„Atenție! Au început atacurile la AUR - Dan Tănasa tocmai a ieșit de la procurorul Rareș Stan, același care ne-a furat telefoanele înainte de alegerile europarlamentare.

Nu vă lăsați intimidați, sunt ultimele zvârcoliri!”, a transmis liderul formațiunii.

Mesajul a fost publicat la scurt timp după audierea deputatului Dan Tanasă.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cubsigur ros

Urmărește știrile Tabu și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe