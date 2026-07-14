George Simion: „Alegerile anticipate sunt pe masă. Dacă PSD vrea deblocare, președinția Senatului trebuie să revină AUR”

George Simion a subliniat din nou că varianta organizării alegerilor anticipate este principala soluție pentru ieșirea din criza politică! Liderul AUR spune că formațiunea nu poate vota orice variantă de guvern, mai ales în urma distrugerilor provocate de Bolojan. Pe de altă parte, George Simion este deschis la o eventuală colaborare cu PSD, în schimbul cedării funcției de președinte al Senatului.
„Noi suntem oameni demni care ne respectăm electoratul. Alegerile anticipate sunt varianta care, în acest moment, este pe masă. Se vor schimba foarte multe lucruri dacă ajungem din nou la voința poporului și ne întoarcem la democrație; avem această garanție.
Nu putem vota orice guvern, pentru că acești domni au făcut deja foarte multe pagube, unele dintre ele fiind ireversibile pentru România. Acești domni din așa-zisa coaliție pro-europeană sunt exact cei care l-au votat pe Ilie Bolojan și ei sunt oamenii care mint în mod constant.
Acum, dacă PSD-ul își dorește în vreun fel o colaborare cu noi și vrea să scape de Ilie Bolojan, există o soluție primă, un prim pas pentru deblocare. Am auzit de la domnul Sorin Grindeanu că era foarte maleabil astăzi. Soluția ar fi ca al doilea partid din Parlament să primească conducerea uneia dintre cele două Camere și să nu-l mai lase pe Mircea Abrudean, omul lui Ilie Bolojan, președinte la Senat.
Printr-un vot al majorității parlamentare, o majoritate care poate fi constituită din parlamentarii AUR și parlamentarii PSD, putem desemna un alt președinte la conducerea Senatului. În mod normal, dacă președinte la Camera Deputaților rămâne reprezentantul PSD, Sorin Grindeanu, președintele Senatului trebuie să fie dat de AUR, și nu de Mircea Abrudean, dacă într-adevăr această coaliție de guvernare și-a dat obștescul sfârșit”, a declarat liderul AUR, George Simion.