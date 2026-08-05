George Simion, atac devastator la miniștrii USR: „Sunteți UNIUNEA Sabotați România!”

Declarațiile au fost transmise în plenul Parlamentului, la dezbaterea unor amendamente care prevăd blocarea închiderii altor termocentrale pe cărbune, în contextul actualei crize energetice.
Domnul Pîslaru nu trebuia să fie, în calitate de ministru, aici. Trebuia să rămână acolo, la Bruxelles. Dacă voiați să reduceți amprenta de carbon, domnule Pîslaru, trebuia să răriți deplasările din banii publici, din banii românilor. Trebuie să cunoască toată țara că amendamentul atât de controversat prevede lucrul cât se poate de normal: nu închidem nimic, nicio capacitate energetică, până nu punem ceva la loc.
Degeaba se jură că nu fură Pîslaru, că nu închide nimic, pentru că ei au închis repetat. Vreți să vă aduc aminte momentul antologic când a venit domnul Virgil Popescu, prins cu rața în gură de la Energie, să ne spună aici ce a avut acea contră pentru care am fost judecat și condamnat? Vreți să vă aduc aminte lacrimile minerilor de la Complexul Energetic Oltenia, care au venit în greva foamei să protesteze?
Este o reglementare care nu afectează pe nimeni, pentru că nu ne putem juca de-a „sparge piatră”, cum face domnul Miruță în aceste zile, atâta timp cât, cu voturile unor trădători din Guvernul și din Parlamentul României, s-au închis mine și s-a pus pe butuci sectorul energetic din România. Atâta timp cât vine o altă lege nocivă a biodiversității și voi ați blocat construcția de hidrocentrale la Răstolnița, în Defileul Jiului și în multe alte locuri din țară.
Sunteți Uniunea, sabotați România și lumea trebuie să aprindă lumina, a afirmat liderul AUR.