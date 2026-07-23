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George Simion cere alegeri anticipate și spune că România are nevoie de stabilitate: „Hai să ajungem la vot!”
George Simion cere alegeri anticipate și spune că România are nevoie de stabilitate: „Hai să ajungem la vot!”
Exemple avem chiar la vecini, în Bulgaria și Ungaria
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