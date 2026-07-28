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George Simion, față în față cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România.”Relația dintre țările noastre va rămâne puternică”

George Simion, față în față cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România.”Relația dintre țările noastre va rămâne puternică”

George Simion, față în față cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România.”Relația dintre țările noastre va rămâne puternică”

Scris de Madalina Mihai Publicat: 28 iul. 2026, 10:25

AUR: ”O întâlnire foarte bună”

Președintele AUR, George Simion, s-a întâlnit marți cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, cu care a discutat despre relațiile bilaterale dintre cele două state.

”O întâlnire foarte bună astăzi între președintele AUR, George Simion, și ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg.

Indiferent de modul în care se va încheia actuala criză politică, relația dintre România și Statele Unite va rămâne puternică”, a transmis AUR pe Facebook.

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