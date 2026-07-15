George Simion lansează un nou mesaj: „Înainte doar cu poporul român!”

Liderul AUR, George Simion, a publicat un nou mesaj cu tentă politică pe rețelele de socializare, în care pune sub semnul întrebării poziția PSD față de organizarea unor eventuale alegeri anticipate. În postarea sa, președintele Alianței pentru Unirea Românilor transmite și un mesaj de mobilizare adresat susținătorilor formațiunii.
George Simion: „De ce se teme PSD de anticipate?”
Președintele AUR, George Simion, a revenit cu un mesaj public în care face referire la posibilitatea organizării alegerilor anticipate și critică poziția Partidului Social Democrat pe această temă.
În mesajul publicat pe platformele de socializare, liderul formațiunii întreabă:
„De ce se teme PSDan de anticipate?”
Postarea este însoțită de un nou apel adresat simpatizanților și membrilor partidului.
În aceeași intervenție, George Simion transmite că AUR își va continua activitatea politică având drept obiectiv reprezentarea intereselor cetățenilor.
„Înainte doar cu poporul român!”, a scris liderul AUR în mesajul publicat online.
Declarația este însoțită de drapelul României și se înscrie în seria mesajelor prin care George Simion promovează ideea unei implicări directe a cetățenilor în viața politică.
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